Більшість дипломатів та офіційних осіб ЄС побоюється того, що пропозиція США завадить роботі над "репараційним кредитом" для України.

Адміністрація президента США збила з пантелику європейських союзників, які намагаються використати близько 140 мільярдів євро заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" Україні. В одному з 28 пунктів "мирного плану" США міститься ідея використання цих активів для відновлювальних робіт під керівництвом Вашингтона після досягнення перемир'я. Ба більше, США хочуть отримати 50% прибутку від цієї діяльності.

Як пише Politico, багато дипломатів та офіційних осіб Європейського Союзу побоюються того, що пропозиція посланця президента США Стіва Віткоффа зруйнує їхні шанси на узгодження пропозиції про надання кредиту Україні. Європейські лідери сподівалися завершити роботу над угодою на саміті наступного місяця.

Колишній французький чиновник у розмові з журналістами заявив, що ідея Віткоффа є "скандальною".

Відео дня

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення щодо використання активів в інтересах українців, а Трамп хоче отримати з них вигоду. Цю пропозицію, найімовірніше, буде відкинуто всіма", - сказав він.

Один високопоставлений чиновник ЄС у розмові з журналістами наголосив, що у Трампа немає повноважень розморозити російські активи, що зберігаються в Європі.

"Віткоффу потрібно звернутися до психіатра", - додав інший високопоставлений політик ЄС.

У виданні нагадали, що використання заморожених активів Росії є складним питанням, оскільки Бельгія, в якій зберігається велика частина активів, виступає проти цього рішення. У Брюсселі заявляли, що це може призвести до жорстких заходів у відповідь з боку Москви.

Тепер же дипломати та офіційні особи ЄС побоюються, що нова пропозиція адміністрації Трампа ще більше ускладнить переконання Бельгії приєднатися до плану. Один із європейських чиновників у розмові з журналістами сказав, що план США є аргументом проти просування "репараційного кредиту" Україні, оскільки ЄС піддаватиметься тиску з боку Вашингтона.

Трамп оголосив крайній термін для ухвалення "мирного плану" США

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, коли в США відзначають День подяки, є підходящим терміном для ухвалення рішення щодо "мирного плану" для України. Він зазначив, що наполягає на такому дедлайні, але крайні терміни можуть бути продовжені.

Крім того, Трамп сказав, що Україна "втратить ще більше територій у короткі терміни". Також, за словами президента США, російський диктатор Володимир Путін не прагне нової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: