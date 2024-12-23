Цими словами обраний президент прокоментував критику демократів щодо зростаючого впливу бізнесмена на нього.

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на критику щодо зростання політичного впливу на нього з боку мільярдера Ілона Маска. Він запевнив, що бізнесмен нібито не прагне зайняти президентське крісло, пише NBC News.

Зазначається, що Маск допоміг Трампу відхилити двопартійний законопроєкт, запропонований спікером Палати представників Республіканської партії Майком Джонсоном, щодо фінансування уряду.

"Маск, який володіє популярною соцмережею X (Twitter), понад 100 разів писав пости зі своїми запереченнями проти початкової угоди щодо витрат. Це було розцінено низкою політиків, здебільшого демократами, як використання бізнесменом свого впливу через медіа для формування політики у США під час другого терміну Трампа. Після цього представники Демократичної партії стали називати мільярдера "президентом Маском", - пише видання.

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Водночас Трамп запевнив, що Маск не прагне президентом США, бо не зможе ним бути через вимогу Конституції, в якій сказано, що президентом США може бути громадянин цієї країни від народження. Маск народився в Південній Африканській Республіці (ПАР) та став громадянином США у 2002 році.

"Ні, він не стане президентом, це я можу вам сказати. Я в безпеці", - заявив Трамп.

"Політична кар'єра" Ілона Маска

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Дональда Трампа і після його перемоги на виборах отримав посаду в наступній президентській адміністрації. Маск разом із бізнесменом Вівеком Рамасвамі очолить новостворений Департамент ефективності державного управління, який займатиметься реформою уряду.

Однак, за даними ЗМІ, Маск вже почав активно втручатися у зовнішню політику США, хоча його призначили на посаду, яка орієнтована на внутрішні справи. Зокрема Маск, начебто провів таємні переговори з Іраном. Також раніше повідомлялося, що Маск був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським.

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