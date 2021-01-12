Трамп зняв з себе всю відповідальність за штурм будівлі Конгресу 6 січня

Чинний глава США Дональд Трамп відреагував на наміри демократів оголосити йому імпічмент.

Про це повідомляють Wionews.

Президент Сполучених Штатів стверджує, що його імпічмент викличе «колосальний гнів», і вважає резолюцію з вказаною ініціативою «полюванням на відьом».

«(Імпічмент) – це продовження найбільшого полювання на відьом в історії політики», – цитує слова Трампа видання.

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Як пише Reuters, Трамп зняв з себе всю відповідальність за штурм своїх прихильників будівлі Конгресу 6 січня.

«Якщо ви вважаєте мою промову… те, що я сказав, було повністю доречним», – відповів він репортерам Joint Base Andrews.

12 січня американські ЗМІ повідомили, що Палата представників США розглядає резолюцію із закликом до віце-президента Майка Пенса взяти на себе виконання обов’язків президента. У Пенса буде 24 години, аби відреагувати на цей заклик.

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6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвались до будівлі Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин безладів поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії виборників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента.

Своєю чергою Трамп пообіцяв впорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

11 січня представники демократичної більшості у Палаті представників США представили проект резолюції про імпічмент президенту Дональду Трампу за “підбурювання до заколоту”. Голосування за цей документ може відбутися у середу, 13 січня.

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Автор: Яна Ставська