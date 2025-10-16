Пізніше Білий дім підтвердив інформацію про те, що президенти проведуть сьогодні телефонну розмову.

Президент США Дональд Трамп зателефонує своєму колезі Володимиру Путіну перед зустріччю з українським лідером Володимиром Зеленським. Розмова між президентами Росії та США відбудеться в четвер, 16 жовтня, повідомляє Axios з посиланням на обізнане джерело.

Зазначається, що розмова піде і про війну в Україні.

Пізніше Білий дім підтвердив інформацію про те, що президенти проведуть сьогодні телефонну розмову. Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника адміністрації президента США Керолайн Левітт.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що ввечері Путін може провести міжнародну телефонну розмову. З ким вона планується, не уточнювалося.

Зустріч Зеленського і Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі. Очікується, що однією з тем їхньої розмови буде постачання Києву крилатих ракет Tomahawk.

Раніше президент США заявляв, що збирається "поговорити" з президентом Росії і якщо Володимир Путін не погодиться "врегулювати війну" найближчим часом, то США можуть надати Києву далекобійні ракети Tomahawk.

Варто зазначити, що Москва вважає можливе надання Україні далекобійних американських ракет серйозним витком ескалації.

