Це перша їхня розмова, відколи вони провели особисту зустріч на Алясці в середині серпня.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Основна тема - війна в Україні та перспективи її закінчення. Про це він повідомив у свой соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, розмова з Путіним виявилася "дуже продуктивною" і стала "великим кроком уперед". Президент США похвалився, що російський диктатор, зокрема, привітав його із "великим досягненням – встановленням миру на Близькому Сході, про який, як він зазначив, мріяли упродовж століть".

"Я дійсно вважаю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною. Президент Путін подякував Першій леді, Меланії, за її участь у проектах, пов'язаних з дітьми (яких Росія вкрала на окупованих територіях - УНІАН). Він висловив велику вдячність і сказав, що цю роботу буде продовжено", - написав Трамп.

Відео дня

Також, за його словами, під час розмови "значну увагу" вони приділили питанням двосторонньої торгівлі після закінчення війни в Україні.

За підсумками розмови Трамп і Путін домовилися про зустріч їхніх представників наступного тижня. США на ній представлятиме державний секретар Марко Рубіо разом із іншими чиновниками. Місце проведення зустрічі поки що визначається, сказав Трамп.

"Президент Путін і я потім зустрінемося в узгодженій локації — у Будапешті, Угорщина — щоб спробувати покласти край цій "ганебній" війні між Росією та Україною", - написав Трамп і додав, що завтра планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, де вони зокрема обговорять цю розмову з Путіним.

Трамп погрожує Росії

Як писав УНІАН, після того, як Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі 15 серпня, американський лідер почав публічно висловлювати невдоволення тим, що російський диктатор ухиляється від реальних переговорів про мир в Україні. Він зокрема казав, що "розчарований" непоступливістю Путіна і що його терпіння "швидко вичерпується".

Крім того, тепер Трамп почав активно допомагати військовим спроможностям України. Так, США почали ділитися з Києвом розвідданими, які допомагають завдавати ударів по російських НПЗ. Крім того, Трамп розглядає можливість передачі Україні ракет "Томагавк". Поки що він лише говорить про них, що оглядачі розцінюють як спосіб натиснути на Путіна. Але, якщо реакції не буде, ракети і справді можуть передати ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: