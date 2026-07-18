Трамп пригрозив Канаді новими митами через 'навмисну недбалість'

На думку Трампа, дії північного сусіда є умисною недбалістю, яка "коштує Сполученим Штатам мільярди доларів".

Президент США Дональд Трамп заявив, що лісові пожежі у Канаді виникли через свідоме недбале ставлення і пригрозив країні збільшенням мит. Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social.

За його словами, Канада "відповідальна за те, що неналежним чином доглядає за своїми лісами та чагарниками".

Внаслідок цього на територію США "проникає брудне, забруднене та шкідливе для здоров’я повітря, якість якого є небезпечною та абсолютно неприйнятною".

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Трамп відмітив, що протягом дня зателефонує прем’єр-міністру Марку Карні, щоб з’ясувати, що вони збираються з цим робити.

"Канада відмовилася займатися базовим управлінням лісами та видаленням сміття, знаючи, що така відмова призведе саме до такого результату. Це навмисна недбалість, яка трапляється щорічно та коштує Сполученим Штатам мільярди доларів, і вартість цього забруднення обов'язково має бути додана до мит, які Канада зараз сплачує", - зазначив Трамп.

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У травні повідомлялося, що США та Росія ведуть кампанію з підриву політичної стабільності Канади та відокремлення від неї частини територій.

В січні військові в Канаді розробили модель гіпотетичного вторгнення армії США в країну та підготували можливу відповідь.

Президент Дональд Трамп також погрожував Канаді 100% митами на весь її експорт до США, якщо вона укладе торговельну угоду з Китаєм.

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