Багато республіканців наполягають на тому, щоб США припинили допомагати Україні.

Кандидат на пост спікера Палати представників Джим Джордан, який є переконаним "трампістом", заявив, що в разі перемоги на виборах він дозволить провести голосування з питання надання спільної допомоги Україні та Ізраїлю.

Видання Axios пише, що багато республіканців, які займають жорстку позицію в Палаті представників, наполягають на тому, щоб США припинили фінансування України, але дозвіл на голосування в Палаті представників може призвести до того, що фінансування буде прийнято завдяки демократам.

Представник політика пізніше спростував інформацію про те, що кандидат у спікери давав обіцянки, повідомивши Axios, що в розмові з Джорданом мова йшла про роботу над пошуком правильного підходу, а не про конкретні обіцянки.

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"Він не збирається блокувати голосування", - сказав один з республіканців, які розмовляли з Джорданом.

"Як би ви не ставилися до Ізраїлю та України, я вважаю, що відповідальний і розумний уряд повинен розглядати ці питання окремо", - заявив Метт Гетц.

Депутат Марджорі Тейлор Грін нещодавно написала в соцмережі X: "Нам потрібен спікер, здатний направити всі свої зусилля на перемогу над комуністичними демократами і порятунок Америки. Ми повинні припинити фінансування іноземних воєн - України".

У понеділок Джордан публічно переконав кількох республіканців підтримати його, особливо голову комітету з питань збройних сил Палати представників Майка Роджерса.

У своїй заяві Роджерс зазначив, що Джордан відповів на його запитання з багатьох питань, включаючи витрати на оборону.

Допомога Україні та Ізраїлю - що відомо

4 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, що призвело до зупинки роботи цього органу. Тепер до обрання нового спікера питання виділення допомоги Україні не зрушиться з місця.

Вже відомі імена двох кандидатів на цей пост-лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз і Джим Джордан, які є прихильником Трампа і нещодавно також заявив, що у США є більш важливі питання, ніж допомога Україні.

У зв'язку з цими схвалення Конгресом подальшої підтримки Києва під питанням. Джо Байден підкреслив, що допомога Україні в в інтересах Вашингтона.

У США шукають альтернативні варіанти надати військову допомогу Україні. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Держдепу.

11 жовтня видання Politico повідомило, що в Конгресі США міркують над можливістю прийняти допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом, щоб подолати опір антиукраїнськи налаштованої частини законодавців.

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