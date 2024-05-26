Мета морських піхотинців США полягає в тому, щоб загальмувати Китай на ранніх стадіях конфлікту, вигравши час для інших американських сил

Американські морські піхотинці проводять військові навчання на філіппінських островах, розташованих поруч із Тайванем. Як пише The Wall Street Journal, морські піхотинці готуються до реального конфлікту, відточуючи стратегію, яка, на їхню думку, має вирішальне значення для боротьби з Китаєм на островах у разі конфлікту.

Зазначається, що мета морських піхотинців США полягає в тому, щоб загальмувати Китай на ранніх стадіях конфлікту, вигравши час для інших американських сил. Перебуваючи на передовій, вони отримуватимуть повну картину бойового простору за допомогою сенсорів і безпілотників і запускатимуть ракети для знищення китайських кораблів або передаватимуть дані про ціль американським і союзним військовим літакам або кораблям для нанесення удару.

Як зазначають експерти, ці дрібні та моторні підрозділи стануть "величезним тягарем" для розвідувальної мережі Китаю.

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Водночас, за словами екс-полковника Корпусу морської піхоти США Марка Кансіана, такі підрозділи морської піхоти стикаються з двома проблемами. По-перше, поповнити запаси ракет у важкодоступних місцях усередині "оборонної бульбашки" Китаю в разі конфлікту буде непросто. Ще однією перешкодою, за його словами, є доступ. Маніла, найімовірніше, привітала б морську піхоту, якби в Південно-Китайському морі, де вона стикається з прямими погрозами з боку Пекіна, розгорівся бій. Але чи буде вона робити те ж саме, щоб допомогти США відбити напад Китаю на Тайвань, набагато менш імовірно.

Як пише WSJ, у США немає баз на Філіппінах, але є угода, що дає їм доступ до філіппінських військових об'єктів для модернізації обладнання на них. Якщо Китай здійснить вторгнення на Тайвань, американські війська захочуть перекинути частину військових літаків США на ці об'єкти. Ідея полягає в тому, щоб розосередити американські літаки на безлічі баз і навіть цивільних аеродромів у регіоні, щоб Китаю було складніше націлитися на них і надати США різні можливості для нанесення ударів.

Водночас полки морської піхоти мобілізуються, щоб спробувати стримати китайський флот у межах ланцюга перших островів і не дати йому загрожувати американським силам, які атакують із глибини.

Морська піхота також прагнутиме протистояти китайській стратегії "анти-доступу", спрямованій на блокування району, що робить занадто небезпечним для американських сил наближення до Тайваню.

Китай планує вторгнення на Тайвань

Як повідомили в Global Press із посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю та агентстві Сіньхуа, Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня 2024 року.

Зазначалося, що китайські військові провели навчання навколо всього Тайваню, включно з островами Кіньмень і Доньінь.

У рамках навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по "важливим військовим цілям" умовного "ворога" поряд з есмінцями, фрегатами та ракетними катерами. Крім того, у п'ятницю, 24 травня, Китай влаштував імітаційні ракетні удари по Тайваню.

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