У списку - близько 160 військових і цивільних об'єктів - атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також дороги, мости і заводи.

Російські військові підготували докладні списки цілей для потенційної війни з Японією і Південною Кореєю. Як пише Financial Times, посилаючись на секретні документи, загалом плани ударів охоплюють 160 об'єктів - атомні електростанції та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також дороги, мости і заводи.

Зазначається, що документи взяті з 29 секретних російських військових файлів, здебільшого присвячених підготовці офіцерів до потенційного конфлікту на східному кордоні країни в період із 2008 до 2014 року, і досі вважаються актуальними для російської стратегії.

"У документах, які західні джерела показали FT, підкреслюється гостра стурбованість Москви станом свого східного флангу. Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни виявляться незахищеними в будь-якій війні з НАТО і вразливими для атак з боку американських засобів і регіональних союзників", - ідеться в статті.

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Що відомо про цілі атаки

Зазначається, що перші 82 об'єкти в російському списку цілей - військові, як-от центральні та регіональні командні пункти збройних сил Японії та Південної Кореї, радарні установки, авіабази та військово-морські об'єкти.

Решта - об'єкти цивільної інфраструктури, включно з автомобільними та залізничними тунелями в Японії, як-от тунель Канмон, що з'єднує острови Хонсю і Кюсю. Енергетична інфраструктура також є пріоритетною: до списку потрапили 13 електростанцій, наприклад, ядерні комплекси в Токай, а також заводи з переробки палива.

У Південній Кореї головними цивільними цілями є мости, але до списку також входять промислові об'єкти, як-от сталеливарний завод у Пхохані та хімічні заводи в Пусані.

Більша частина першої презентації присвячена тому, як може розвиватися гіпотетичний удар з використанням ракет X-101.

"Слайди показують, з якою ретельністю Росія відбирала список цілей. У примітці до двох південнокорейських командно-контрольних бункерів наведено оцінки сили, необхідної для прориву їхньої оборони. У списках також вказані інші деталі, такі як розмір і потенційна потужність об'єктів", - зазначають у FT.

Зазначається, що плани Росії свідчать про впевненість у своїх ракетних системах. Гіпотетична місія проти радіолокаційної бази в Окусіріто в Японії передбачала використання 12 ракет Х-101, запущених з одного важкого бомбардувальника Ту-160. У документі ймовірність знищення цілі оцінюється у 85 відсотків.

Росія "промацує" ППО сусідів

Друга презентація, присвячена Японії та Південній Кореї, розкриває цілі Росії щодо регулярного випробування протиповітряної оборони своїх сусідів.

У доповіді коротко описується місія пари важких бомбардувальників Ту-95, відправлених для перевірки протиповітряної оборони Японії та Південної Кореї 24 лютого 2014 року. Згідно з досьє, російські бомбардувальники вилетіли з бази командування далекої авіації в Українці на Далекому Сході та здійснили 17-годинний обліт Південної Кореї та Японії, щоб зафіксувати відповідні дії.

Зазначається, що було здійснено 18 перехоплень за участю 39 літаків. Найтривалішим був 70-хвилинний супровід пари японських F4 Phantom, які, за словами російських пілотів, "не були озброєні". Тільки сім перехоплень було здійснено винищувачами з ракетами "повітря-повітря".

Напруга у світі зростає

Раніше в The Telegraph повідомили, що Китай уже майже готовий напасти на Тайвань. Напад може статися, коли до влади в США прийде новий президент Дональд Трамп - ізоляціоніст і любитель диктаторів.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що Росія через кілька років може атакувати територію НАТО. За його словами, зараз РФ за кілька місяців виробляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом узяті за рік.

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