Три авіаносці США рушили до Близького Сходу та Європи: Forbes пояснив, що відбувається

Два авіаносці класу "Німіц" уже прямують до Європи та Близького Сходу, ще один помічений на шляху через Малаккську протоку.

Військово-морські сили США продовжують нарощувати присутність у Європі та на Близькому Сході на тлі загострення відносин з Іраном. Наразі два атомні авіаносці класу "Німіц" перебувають у русі, а ще один може прибути до регіону найближчим часом, пише Forbes.

Авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72), який наприкінці листопада вийшов із порту приписки в Сан-Дієго та діяв у Південно-Китайському морі, минулого тижня був перенаправлений на Близький Схід. Це відбувається в межах ширшого посилення військових сил США після того, як президент Дональд Трамп наказав готувати засоби для можливих ударів по Ірану у разі продовження жорстких репресій проти протестувальників.

У вівторок у західній частині Тихого океану був помічений ще один авіаносець класу "Німіц", який пройшов Малаккську протоку. Його ударна група перетне Індійський океан і, за оцінками, може прибути до Аравійського моря або Перської затоки вже на початку наступного тижня.

Відео дня

Окрім авіаносців, Пентагон також перекинув винищувачі F-15E Strike Eagle. Літаки були передово розгорнуті з бази Королівських ВПС Лейкенхіт у Великій Британії на американських авіабазах у Йорданії.

Другий авіаносець узяв курс на Європу

Тим часом USS George HW Bush (CVN-77) – найновіший і останній авіаносець класу "Німіц" – залишив військово-морську базу Норфолк і нині діє в Атлантичному океані, прямуючи до Європи. Офіційно пункт призначення не розкривається, однак аналітики припускають, що корабель може бути розгорнутий у Середземному морі, звідки за потреби здатен пройти Суецьким каналом у напрямку Близького Сходу.

На офіційній сторінці авіаносця у Facebook повідомлялося про кваліфікаційні польоти та бойові стрільби.

"Ми постійно вдосконалюємо свої навички, щоб бути готовими до того, що нас чекає", – йдеться в заяві.

"Месник" із бойовим досвідом

USS George HW Bush має позивний Avenger ("Месник") – на честь торпедоносця Grumman TBM Avenger, на якому майбутній президент Джордж Буш-старший літав під час Другої світової війни. Це єдиний авіаносець США, названий на честь президента, який був військово-морським льотчиком.

Корабель був офіційно охрещений 7 жовтня 2006 року та переданий ВМС у травні 2009-го. Раніше він уже брав участь у бойових діях на Близькому Сході. Зокрема, у 2014 році з його борту завдавалися удари по позиціях ІДІЛ в Іраку та Сирії.

Технічні особливості і курйоз

CVN-77 має довжину 333 метри та водотоннажність понад 100 тисяч тонн, що робить його одним із найбільших бойових кораблів у світі. Він відрізняється модернізованим дизайном носової частини, зменшеною радіолокаційною помітністю польотної палуби та компактнішим "островом", зміщеним у корму.

Втім, авіаносець має і менш героїчну особливість: раніше повідомлялося, що система вакуумних туалетів на кораблі схильна до засмічень, через що одного разу вийшли з ладу всі санвузли одночасно.

Ситуація в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Ірані кількість загиблих під час масових протестів перевищила 4000 осіб. Про це повідомила правозахисна група Activist News Agency.

За словами правозахисників, підтверджена кількість загиблих досягла 4029 осіб, ще понад 9 тисяч смертей перебувають на розгляді.

The Washington Post пише, що Трамп обіцяв іранцям допомогу, але тепер вони відчувають себе зрадженими. Зокрема деякі громадяни Ірану поділилися, що заяви президента США на підтримку протестувальників посилили їхню рішучість чинити опір режиму Алі Хаменеї.

Вас також можуть зацікавити новини: