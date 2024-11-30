Перша ділянка "Східного щита" вже повністю готова.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав ділянку кордону з РФ, де проходить одна з ділянок фортифікаційних укріплень "Східний щит".

Посадовець написав в мережі X (Twitter), що перша ділянка "Східного щита" на кордоні з Росією вже повністю готова.

"Під час зустрічі з солдатами за 200 метрів від кордону я відчув себе у справжній безпеці", – написав Туск.

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За словами прем'єра, заходи з облаштування східного кордону Польщі "є інвестицією в мир". Зокрема, на його думку, чим краще буди охоронятися кордон, тим складніше буде до нього дістатися людям з поганими намірами.

"Все, що ми робимо тут – і будемо робити це також на кордоні з Білоруссю та Україною – це стримування і відлякування можливого агресора, а тому це дійсно інвестиція в мир. Ми витратимо на це мільярди злотих, але вже зараз вся Європа спостерігає за цим з великим задоволенням і підтримає, якщо буде потрібно, ці інвестиції і наші дії", – цитує Туска RMF24.

Захист кордону з РФ

На початку року УНІАН писав, що Естонія, Латвія та Литва вирішили побудувати протимобільні оборонні споруди на кордонах з Росією і Білоруссю.

Міноборони Польщі повідомляло, що в рамках програми "Східний щит" буде побудовано укріплення, вузли і телекомунікаційні системи в координації з іншими східними союзниками по НАТО - Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою.

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