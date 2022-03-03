Розпізнавальний знак - червоний прямокутник на борту.

У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ з розпізнавальним знаком — червоним прямокутником.

Колону помітили сьогодні на трасі М-10 у бік Пінська недалеко від Дрогичина (Брестська область). Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

Стверджується, що це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі - військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС "Кайман", "волати" з 122-мм нарізними мінометами "Нона".

Нагадаємо, делегація України прибула на місце зустрічі з російськими представниками в Білорусі. Це другий етап переговорів. Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. "Починаємо розмовляти з російськими представниками", - йдеться у повідомленні.

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