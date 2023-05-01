Влада Болгарії не ввела ніяких обмежувальних заходів щодо російських громадян і компаній, внесених до списку санкцій ЄС.

Генеральний прокурор Болгарії доручив Державному агентству національної безпеки провести розслідування того, як влада країни реалізує введені Євросоюзом санкції проти Росії.

"Прокуратура запитує у Ради міністрів і всіх міністерств і відомств, що беруть участь в роботі координаційної групи [з російських санкцій], інформацію про те, які конкретно заходи і дії були зроблені, які постанови випущені у зв'язку з накладеними санкціями", - цитує видання Euractiv заяву прокуратури.

Ще в лютому, влада Болгарії не ввела ніяких обмежувальних заходів щодо російських громадян і компаній, внесених до списку санкцій ЄС. Тим часом у списку вже майже 1400 росіян і понад 170 компаній, а також пов'язані з ними родичі та юрособи.

Відео дня

За інформацією болгарської влади (останні публічні дані є за 2019 р.), майже 300 000 росіян володіють більш ніж 500 000 об'єктів нерухомості. Ще в квітні 2022 р. журналісти розслідувального проекту Bird повідомляли, що серед тих, хто включений до списку санкцій ЄС і володіє нерухомістю в Болгарії є родичі гендиректора "Ростеха" Сергія Чемезова, а також багато чиновників і депутатів - Максим Топілін, Володимир Плігін, Олексій Чепа та ін.

Болгарія та санкції проти РФ-деталі

На тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення РФ в Україну, Болгарія оштрафувала російський "Лукойл" на 100 млн євро. Відповідне рішення винесла Болгарська комісія із захисту конкуренції (КЗК) у зв'язку зі зловживанням домінуючим становищем шляхом обмеження доступу до складів і транспортної інфраструктури.

Болгарія вирішила закрити для входу російських суден всі свої порти. Цей захід вводиться в рамках директиви Євросоюзу про виконання санкцій. Заборона набула чинності з 8 квітня і поширюється на всі судна, що знаходяться в російському морському регістрі судноплавства.