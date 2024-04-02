Зловмисник виявився неповнолітнім. Його затримала поліція.

У Фінляндії сталася стрілянина у школі. Троє дітей отримали поранення.

Як повідомляє Sky News з посиланням на поліцію, стрілянина сталася в початковій школі Viertola у Вантаа. Всі учасники були неповнолітніми, включно зі зловмисником. Невідомо, чи був стрілок учнем цієї школи.

Потерпілих доставили до лікарні. Ініціатора стрілянини затримано. Фінська телекомпанія MTV Uutiset повідомила, що на місці події були екстрені служби, включаючи озброєних поліцейських.

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Деякі діти сховалися під час нападу, а інші стали свідками. Діти розповіли про інцидент батькам по мобільному телефону.

"Безпосередня небезпека минула", - сказав директор школи Сарі Лаасіла.

У школі, розташованій на околиці фінської столиці Гельсінкі, навчається близько 800 учнів з першого по дев'ятий клас - віком від семи до 16 років. Місцевих жителів попросили триматися подалі від цього району.

Стрілянина в школі - резонансні події з усього світу

У травні 2022 року 18-річний учень середньої школи Ювальда в штаті Техас Сальвадор Рамос відкрив вогонь по учнях, убивши 14 осіб і поранивши двох поліцейських. У хлопця з собою були пістолет і гвинтівка. Тоді ж Байден звернувся до нації, закликавши громадян молитися за жертв і протистояти "збройному" лобі.

Того ж року чоловік у чорному влаштував стрілянину в російському Іжевську. В результаті нападу загинули 9 осіб - 5 школярів, два охоронці і вчителі. Ще 20 осіб отримали поранення.

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