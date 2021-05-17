При цьому Пєсков запевняє, що Росія «була і залишається відкритою для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин».

У Кремлі вважають, що Україну направляють в бік ненависті до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

«На наш жаль, в Україні спостерігається певний дефіцит суверенітету - цей дефіцит суверенітету заповнюється тими, хто твердою рукою іноді Україну направляє дедалі частіше в бік «росієненависництва» і тому все, що робить Україна, всі рішення, які приймаються під впливом цієї твердої руки, мають антиросійський характер», - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не вважають у Кремлі, що через агресивну зовнішню політику Кремля Україна стала «антиподом Росії», про що заявив глава російської держави Володимир Путін.

За словами Пєскова, відповідні заходи для забезпечення безпеки Росії вже було вжито «на тлі непередбачуваності і ворожості багатьох сусідів».

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«При цьому Росія була і залишається відкритою для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин, про це теж казав президент Путін і напевно ось ці його слова потрібно ставити на чільне місце», - запевнив прес-секретар Путіна.

На уточнювальне запитання, чи відчувають у Кремлі загрозу з боку України, Пєсков, відповів: «Послухайте, найбільше ворожої риторики ми чуємо з України».

«Ви зрозумійте, Росія не є першоджерелом різних фобій, Росія не є першоджерелом якихось санкцій, Росія не є першоджерелом концентрації якихось збройних сил на кордоні і так далі - Росія реагує на це. Це важливо відзначати і констатувати», - додав прес-секретар російського президента.

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Автор: Роман Цимбалюк