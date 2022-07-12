Напад на військовослужбовця стався 11 липня в місті Судаку.

У Криму місцева окупантська влада затримала підозрюваних у побитті російського військового з окупантським символом.

Про це розповів "радник голови з інформаційної політики" окупованого Криму Олег Крючков.

Також він повідомив, що напад на військовослужбовця стався 11 липня в місті Судаку. Окупант проходив лікування в місцевому санаторії, на нього напали на набережній міста. За словами Крючкова, нападників було троє, а приводом став знак окупантів на його одязі.

"Реакція буде вкрай жорсткою", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї на тренуванні зарубали отамана козачих військ. Під час тренування він невдало зайшов за спину свого спаринг-партнера, 64-річного Олексія Пєтухова, і отримав удар шаблею в груди. Травма виявилася смертельною і Капітонов помер до приїзду медиків.

Вас також можуть зацікавити новини: