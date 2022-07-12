Напад нібито стався через одяг з Z.

Окупанти заявляють про побиття російського військового в Судаку.

Про це в коментарі пропагандистському ресурсу РИА Новости повідомив "радник глави Криму" з інформаційної політики Олег Крючков.

Напад нібито стався через одяг з буквою Z.

На військовослужбовця, що проходив лікування в місцевому санаторії, нібито напали в районі набережної.

"Хлопець написав заяву в поліцію. Тим, що трапилося вже займається МВС. Нападників розшукують. Реакція буде вкрай жорсткою", - заявив Крючков.

А ось за словами віце-спікера Мосміськдуми Андрія Медведєва, внаслідок нападу постраждала група російських військових. Окупанти звинувачують кримських татар.

"Одного просто сильно побили", - уточнив Медведєв.

Чиновник вважає, що окупаційній владі слід розібратися з "настроями" в місті щодо російських загарбників.

Як писав УНІАН, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін накинуся з критикою на військово-політичне керівництво країни після чергової атаки ЗСУ по російських складах в Херсонській області.

Вас також можуть зацікавити новини: