Окупанти заявляють про побиття російського військового в Судаку.
Про це в коментарі пропагандистському ресурсу РИА Новости повідомив "радник глави Криму" з інформаційної політики Олег Крючков.
Напад нібито стався через одяг з буквою Z.
На військовослужбовця, що проходив лікування в місцевому санаторії, нібито напали в районі набережної.
"Хлопець написав заяву в поліцію. Тим, що трапилося вже займається МВС. Нападників розшукують. Реакція буде вкрай жорсткою", - заявив Крючков.
А ось за словами віце-спікера Мосміськдуми Андрія Медведєва, внаслідок нападу постраждала група російських військових. Окупанти звинувачують кримських татар.
"Одного просто сильно побили", - уточнив Медведєв.
Чиновник вважає, що окупаційній владі слід розібратися з "настроями" в місті щодо російських загарбників.
Як писав УНІАН, терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін накинуся з критикою на військово-політичне керівництво країни після чергової атаки ЗСУ по російських складах в Херсонській області.
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