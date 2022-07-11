Лікарі не встигли врятувати потерпілого

Отаман козацьких військ трагічно загинув на тренуванні в Підмосков'ї. Він невдало зайшов за спину партнеру.

Про це повідомив Telegram-канал Baza

Тренування козаків на шаблях проходило під Істрою. У бою на шаблі практикувався член "Великого братства козацьких військ Русі та закордоння" 57-річний отаман Сергій Капітонов.

Під час тренування він невдало зайшов за спину свого спаринг-партнера, 64-річного Олексія Пєтухова, і отримав удар шаблею в груди. Травма виявилася смертельною і Капітонов помер до приїзду медиків.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російський актор Володимир Машков, який відомий своєю підтримкою президента-диктатора Володимира Путіна, сам того не усвідомлюючи "здав" російських окупантів на Донбасі.

Пропагандист, намагаючись підняти бойовий дух бойовиків, "допоміг" міжнародному волонтерському співтовариству InformNapalm встановити особи російських окупантів, які воюють в Донецькій області.

Пропагандисти поширили відео з Машковим в Telegram-каналах. У ньому псевдожурналісти показали, як російські солдати спілкуються з рідними по відеозв'язку і дали слово Машкову.

Вас також можуть зацікавити новини: