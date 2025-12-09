У Литві у вівторок, 9 грудня, оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня по всій території країни. Таке рішення уряду повʼязують з повітряними кулями, які залітають з Білорусі.
Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Литви. Керівником операцій у надзвичайній ситуації призначено очільника МВС Владислава Кондратовича.
"Боротьба з гібридною атакою Білорусі вимагає вжиття найжорсткіших заходів і захисту найбільш уразливих від цієї атаки сфер. Всі відповідні установи об'єднують зусилля, щоб запобігти загрозі, яку становлять повітряні кулі з контрабандою. Суспільство не зазнає незручностей через оголошену ситуацію", – зауважила прем'єр-міністр Інга Ругінене.
Запровадження надзвичайної ситуації має на меті, зокрема, контролювати загрозу цивільній авіації. За словами Кондратовича, військові отримають "певні спеціальні права", які дозволять їм ефективніше діяти як спільно з посадовими особами Міністерства внутрішніх справ, так і індивідуально.
У МВС Литви нагадали, що з жовтня через загрозу в повітрі аеропорт Вільнюса був закритий більше ніж на 60 годин. Це вплинуло на понад 350 рейсів і торкнулося близько 51 000 пасажирів.
"Надзвичайна ситуація оголошується не на частині території, а на всій території Литви, оскільки, залежно від вітру, повітряні кулі з контрабандою можуть переміщатися не в одній муніципалітеті країни: через фіксовані навігаційні позначки, характерні для повітряних куль із контрабандою, вже було порушено роботу не тільки аеропорту Вільнюса, але й аеропорту Каунаса, а також такі позначки були зафіксовані і в глибині країни (в околицях Шяуляй, Кедайняй)", – додають у відомстві.
Порушення повітряного простору Литви
Наприкінці листопада видання The Telegraph писало, що Росія намагається створити хаос у повітряному русі та вирахувати слабкі місця в повітряній обороні НАТО. Зазначалося, що Москва запускає з території Білорусі велику кількість повітряних куль, оснащених GPS-трекерами, які потім переправляються через кордон до Литви.
Нагадаємо, в жовтні аеропорт Вільнюса вчергове закривали через масовий наліт повітряних куль із контрабандою з Білорусі. Це був другий випадок за місяць.