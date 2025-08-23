Під час обшуку було вилучено кілька тонн обладнання на суму близько 2 мільйонів євро.

Литовські правоохоронці затримали 11 співробітників компанії з Каунаса, включно з її менеджерами і водіями - громадянами Молдови та Болгарії, у межах операції з припинення "особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії". Про це пише Euronews з посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту країни.

За даними слідства, компанія розробила складну тіньову схему постачань до РФ водоочисного обладнання, яке проєктували та виготовляли з вироблених у ЄС і Китаї компонентів, які застосовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно товари каунаської фірми отримувала компанія з Португалії, але насправді продукція транспортувалася через Болгарію до Туреччини, а звідти потрапляла до Росії.

"Каунаська компанія, що має тісні та постійні зв'язки з господарюючими суб'єктами, які працюють у Росії, брала активну участь у проєктах, що реалізуються в Росії. Один із таких проєктів пов'язаний із російською групою компаній, що входить до числа нафтохімічних компаній світу, які найдинамічніше розвиваються", - йдеться в офіційній заяві.

Відео дня

Зазначається, що під час обшуку було вилучено кілька тонн обладнання на суму близько 2 мільйонів євро. Також було затримано дві вантажівки з вищезазначеним обладнанням: одну в Каунасі, іншу - на шляху до литовсько-польського кордону. Третю партію було затримано в Болгарії.

Санкції проти РФ

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у протидії російській агресії. ЄС продовжить чинити на Москву дипломатичний та економічний тиск, зокрема, запроваджуючи санкції.

"Ми будемо продовжувати посилювати санкції. Ми ухвалили вже 18 пакетів і ми просуваємо підготовку 19-го пакета. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні. Ми вже зробили так, щоб заблоковані російські активи працювали на благо України. І продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: