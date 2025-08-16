При цьому американський президент зазначив, що йому, можливо, доведеться подумати про додаткові тарифи щодо Китаю "через два-три тижні".

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти Росії та її торгових партнерів. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Відповідаючи на запитання про вторинні санкції щодо Росії та Китаю за купівлю російської нафти, Трамп заявив:

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, поки нам не треба про це думати. Зустріч із Путіним пройшла добре.

При цьому американський президент зазначив, що йому, можливо, доведеться подумати про додаткові тарифи щодо Китаю "через два-три тижні".

Він похизувався, що Путін оцінив його економічні успіхи, назвавши США "гарячими, як гармата".

Трамп не сказав про те, з яких питань він не згоден із російським президентом.

"Я б вважав за краще не говорити про це публічно. Думаю, хтось все одно про це публічно заявить, і вони розберуться", - сказав політик.

На думку Трампа, Росія і Китай - "по суті, природні вороги".

"У Росії величезна територія, у Китаю - величезне населення. Китаю потрібна російська територія", - додав він.

Санкції проти РФ

Раніше видання Bloomberg писало, що США розглядають можливість введення санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" у рамках низки заходів, покликаних підштовхнути Путіна до прийняття перемир'я з Україною.

Зазначалося, що санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній будуть спрямовані на скорочення доходів Кремля від енергоносіїв, якщо саміт на Алясці не принесе результатів.

Журналісти писали, що серед інших можливостей - введення додаткових обмежень на тіньовий флот нафтових танкерів Москви та додаткові мита на покупців російської нафти, включно з Китаєм.

