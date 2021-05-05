Влада, яка прийшла в результаті перевороту, заявляє, що закордонні ЗМІ підривають національну безпеку країни.

Військова хунта у М'янмі заборонила жителям країни користуватися супутниковим телебаченням.

Читайте такожУ М’янмі почалися бойові діїВлада, яка прийшла в результаті перевороту, заявляє, що контент зарубіжних засобів масової інформації "підриває національну безпеку, верховенство закону, громадський порядок і заохочує тих, хто здійснює зраду", повідомляє Reuters з посиланням на м'янманську державну телерадіокомпанію MRTV.

Порушникам загрожує тюремне ув'язнення - до 1 року в'язниці - і штраф 500 тис. к'ят (близько 320 дол.).

"Супутникове телебачення тепер поза законом. Той, хто порушує закон про телебачення і відео, особливо люди, що використовують супутникові тарілки, повинні бути покарані позбавленням волі строком на один рік і штрафом 500 тисяч к'ят", - йдеться в повідомленні телерадіокомпанії.

Після перевороту 1 лютого доступ до мобільного інтернету у країні також практично відсутній: таким чином влада намагається придушувати протести проти хунти.

Військовий переворот у М'янмі

1 лютого військові М'янми звинуватили цивільну владу в маніпуляціях під час виборів. Вони оголосили надзвичайний стан і передали владу у країні командувачу ЗС.

Після перевороту у великих містах країни почалися акції протесту проти військових, що закінчувалися зіткненнями з силовиками. У березні дії військових засудили США та ЄС і ввели санкції.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав збільшити тиск на військову хунту М'янми.

На початок квітня на протестах проти хунти у країні загинули щонайменше 550 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова