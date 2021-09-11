Кількість потерпілих внаслідок імовірного отруєння зросла.

Ще двох дорослих віком 18 і 26 років й одну 12-річну дівчинку госпіталізували з ознаками отруєння після смерті літньої росіянки та її внуки, які скуштували кавун із супермаркету.

Про це повідомляє Telegram-канал Life shot.

У мережі пишуть, що напередодні отруєння у магазині проводили дезінфекцію, проте працівники забули накрити продукти. Підозрюють, що на них могла потрапити отруйна речовина.

Правоохоронці вилучили й арештували близько 300 кг кавунів, зразки направили на експертизу, що дасть точну відповідь щодо цієї попередньо висунутої версії.

Читайте такожЦвітіння отруйних водоростей могло вбити американську сім’юКрім того, напередодні з ознаками отруєння госпіталізували хлопчиків, хоча діти ніяк не контактували з померлими та не вживали кавун.

Також постраждала матір загиблої дівчинки, але її стан вдалося стабілізувати. У квартирі сім’ї фахівці відібрали проби повітря, води й усіх продуктів, які були вдома, а також зразки миючих засобів.

Що трапилось

Напередодні у Москві зареєстрували смерть 61-річної росіянки та її 15-річної внуки. В обох виявили ознаки отруєння, померлі напередодні вживали придбаний у місцевому магазині кавун.

У Слідчому комітеті по Москві передали, що за фактом події порушено кримінальну справу.

Уточнюється, що кримінальну справу порушили за статтею 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинили з необережності смерть людини).

Автор: Віолетта Орлова