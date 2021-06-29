Міністерство оборони Великої Британії вибачилося за втрату таємних документів.

У міністерстві оборони Великобританії назвали помилкою окремої людини втрату документів із планами по проходженню есмінця Defender у Чорному морі.

Про це заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеремі Квін, повідомляє Гордон із посиланням на Reuters.

Квін підтвердив, що низку секретних документів міністерства оборони загубив високопосадовець на початку минулого тижня, і цей же чиновник потім повідомив про втрату.

"Не хочу робити поспішні висновки до завершення розслідування, але, схоже, йдеться про людську помилку. Мені дуже шкода, що такий інцидент мав місце. Його розслідування буде ретельним", - сказав Квін.

При цьому один із загублених документів був із позначкою "UK Eyes Only" (означає, що він дозволений для поширення тільки у Великобританії і його не можна передавати союзникам).

Розслідування цього інциденту мають завершити найближчим часом: на час розслідування чиновнику, який загубив документи, заборонили мати доступ до секретних матеріалів.

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Інцидент з британським есмінцем біля Криму

Інцидент з есмінцем Великої Британії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

За твердженням російської сторони, Defender незаконно увійшов у "територіальні води РФ". У Міноборони РФ заявили, що корабель був видворений попереджувальними пострілами і бомбометанням.

Міноборони Великої Британії відповіло, що бомбометання не проводилося, а стрілянина була прийнята за артилерійські навчання.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що він проходив через українські територіальні води і правильно вчинив, що вибрав шлях біля окупованого Криму. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму і російську приналежність цих вод.

ЗМІ надалі повідомили, що остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Росією Криму було прийнято саме Джонсоном.

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Автор: Олег Давигора