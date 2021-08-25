Невідомі залишили написи українською та російською.

На парканах і будинках Мінська з’явилися написи "Слава Україні" та "Путін – х*йло".

Фото у Telegram опублікував український військовий Анатолій Штефан ("Штірліц").

Невідомі залишили написи українською та російською "Слава Україні", "Героям Слава", "Путин – х*йло" на парканах і стінах житлових будинків.

Деталі про народний перформанс Штефан не повідомив.

Політичні переслідування у Білорусі тривають з літа 2020 року – коли міста республіки сколихнула хвиля протестів. Учасники акцій вимагали перерахунку голосів за кандидатів у президенти, оскільки вважали оголошені ЦВК результати сфабрикованими.

А проте Лукашенко вдався до силового розгону протестів, зокрема жорстких затримань та вбивств демонстрантів, придушивши врешті настрої громадян.

Низка країн світу засудили дії Лукашенка (в тому числі й Україна) та запровадили проти відповідальних за злочини осіб санкції. За Лукашенком не визнають статусу президента.

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Автор: Іван Бойко