На парканах і будинках Мінська з’явилися написи "Слава Україні" та "Путін – х*йло".
Фото у Telegram опублікував український військовий Анатолій Штефан ("Штірліц").
Невідомі залишили написи українською та російською "Слава Україні", "Героям Слава", "Путин – х*йло" на парканах і стінах житлових будинків.
Деталі про народний перформанс Штефан не повідомив.
Політичні переслідування у Білорусі тривають з літа 2020 року – коли міста республіки сколихнула хвиля протестів. Учасники акцій вимагали перерахунку голосів за кандидатів у президенти, оскільки вважали оголошені ЦВК результати сфабрикованими.
А проте Лукашенко вдався до силового розгону протестів, зокрема жорстких затримань та вбивств демонстрантів, придушивши врешті настрої громадян.
Низка країн світу засудили дії Лукашенка (в тому числі й Україна) та запровадили проти відповідальних за злочини осіб санкції. За Лукашенком не визнають статусу президента.
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