У музеї зазначили, що Зеленський став героєм за те, що чинить опір і він цілком міг би зайняти своє місце серед великих людей історії.

Музей воскових фігур у Франції зробив те, що хотіли б зробити багато українців - він прибрав фігуру президента Росії Володимира Путіна з експозиції.

Зокрема, Музей воскових фігур Гревена в Парижі вирішив прибрати свою воскову фігуру Путіна через війну в Україні і після того, як відвідувачі на вихідних пошкодили її, повідомляє cbsnews.

"Вперше в музеї Гревена ми так швидко видалили особу через поточні історичні події", - пояснив генеральний директор музею Ів Деломмо, відокремивши голову Путіна від його тіла і замкнувши фігуру в сховище.

"Персонал не хоче проходити повз нього кожен день", - додав Деломмо.

У музеї представлені кілька світових лідерів, але Деломмо сказав, що в ньому ніколи не виставляються фігури "диктаторів, подібних Гітлеру", додавши: "ми не хочемо сьогодні виставляти Путіна".

Фігура Путіна стояла між фігурами президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна. На запитання, хто може замінити його на виставці, Деломмо відповів, що це може бути президент України Володимир Зеленський.