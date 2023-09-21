Автомобіль, у якому пересувався топ-офіцер РФ, розстріляли.

У невизнаному Нагірному Карабасі ліквідували заступника командувача "миротворчих" сил Росії з військово-політичної роботи, капітана 1-го рангу Ковгана Івана Васильовича.

Як повідомляють росЗМІ, топ-офіцера РФ "мінуснули" 20 вересня 2023 року. Автомобіль УАЗ, де перебував Ковган, розстріляли. Він загинув за три дні до свого 53-го дня народження.

Ковган обіймав посаду заступника командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи (м. Гаджієво Мурманської області РФ).

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Останні новини з Нагірного Карабаху

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2023 року в Карабасі відновилися бойові дії. У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про проведення антитерористичних заходів.

Вже за добу вірменські збройні формування склали зброю і оголосили про капітуляцію. 20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що операція в Карабасі успішно завершена – Азербайджан відновив свій суверенітет.

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