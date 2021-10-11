Водій проігнорував правила дорожнього руху та виїхав на нерегульований переїзд.

Вдень 11 жовтня, на залізничному переїзді на дільниці "Фастів – Житомир" комбайн протаранив потяг.

По це повідомляє "Укрзалізниця" на Facebook-сторінці.

За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирський поїзд №141 "Бахмут – Львів".

"Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та шість вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації", – говориться у повідомленні.

Читайте такожСекунди до загибелі: у мережі показали, як залізничник врятував пішохода у Рівному (відео)Зазначається, що пасажирів з вагонів, у яких розбилися вікна, пересадили на інші місця в поїзді. На місці працює поліція, і через слідчі дії поїзд затримується на понад дві години. Затримок інших рейсів наразі немає.

Раніше повідомлялося, як нещодавно в американському штаті Монтана поїзд зійшов з рейок. В результаті аварії загинули три людини, ще 50 – постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц