Утім експерти нагадують, що люди можуть передавати коронавірус, навіть якщо самі не хворі, хоча вони щеплені та не мають симптомів.

Після того, як вакцина від коронавірусу буде запропонована всім охочим, обмеження, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу в Німеччині, повинні бути скасовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє Європейська правда із посиланням на DPA.

"Це очікується протягом серпня. Після того, як усі в Німеччині отримають пропозицію щодо вакцинації, більше не існуватиме жодного юридичного чи політичного обґрунтування будь-яких обмежень", - сказав Маас.

За словами канцлера Німеччини Ангели Меркель, до 21 вересня всім будуть запропоновані щеплення. Водночас, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що це може статися вже в кінці цього місяця.

Німецьке товариство імунологів (DGfI) застерігає, що колективний імунітет може бути неможливим без вакцинації дітей та підлітків. Однак, щеплення ще не затверджені для дітей.

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"Як правило, передбачається наявність колективного імунітету, коли від 60 до 70 відсотків населення буде захищено від збудника. Але це передбачає, що патоген не може розмножуватися у цих осіб", - заявив віце-президент DGfI Рейнхольд Форстер.

Він зазначає, що з коронавірусом ситуація зовсім інша, адже люди можуть передавати його, навіть якщо самі не хворі, хоча вони щеплені та не мають симптомів.

За даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), принаймні 85% населення у віці від 12 до 59 років та 90% від 60 років і старше повинні бути повністю вакциновані для боротьби з мутацією коронавірусу "Дельта".

На сьогодні ще не затверджено жодної вакцини для дітей до 12 років.

Зазначається, що станом на неділю, 4 липня, 56,5% населення Німеччини отримали принаймні одну дозу вакцини, а 38,9% були повністю вакциновані.

Вакцинація від коронавірусу

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Автор: Олександр Топчій