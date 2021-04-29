Поліція розслідує інцидент / REUTERS
Цієї ночі в одній з німецьких клінік під Берліном знайшли тіла чотирьох людей зі слідами насильницької смерті, ще одна людина важко поранена.
Читайте також"Отримав ніж у спину": у Росії чоловіка вбили після прохання одягнути маски в маршрутці (відео)Як повідомляється в сюжеті ТСН, у скоєному правоохоронці підозрюють 51-річну співробітницю лікарні.
Її вже затримали, повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Чи були жертви пацієнтами цього госпіталю і що стало мотивом вбивства, поки інформації немає.
У німецькій клініці знайшли тіла чотирьох людей зі слідами насильницької смерті
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