У скоєному правоохоронці підозрюють 51-річну співробітницю лікарні.

Цієї ночі в одній з німецьких клінік під Берліном знайшли тіла чотирьох людей зі слідами насильницької смерті, ще одна людина важко поранена.

Читайте також"Отримав ніж у спину": у Росії чоловіка вбили після прохання одягнути маски в маршрутці (відео)Як повідомляється в сюжеті ТСН, у скоєному правоохоронці підозрюють 51-річну співробітницю лікарні.

Її вже затримали, повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Чи були жертви пацієнтами цього госпіталю і що стало мотивом вбивства, поки інформації немає.

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Автор: Ірина Погоріла