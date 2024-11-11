Людям радять купити таблетки йоду.

Кожна родина Норвегії отримала листівки зі списком запасів, які вони мають зробити на випадок надзвичайних ситуацій.

Як пише The Sunday Times, людям радять тримати вдома бутильовану воду, їжу, свічки, радіоприймач, готівку та таблетки йоду. Схожа листівка була опублікована ще у 2018 році, однак тепер вона зазнала змін. Очільниця Директорату цивільного захисту Елізабет Аарсатер каже, що це відображає підвищені безпекові ризики для країни.

"Брошура 2018 року була опублікована з легкою посмішкою. Зараз вона вже не з легкою посмішкою. Це реальність. Шість років тому ми говорили про запас їжі та води на три дні, а зараз ми просимо людей подбати про себе протягом одного тижня".

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Вона зазначила, що одним з найбільших ризиків є зміна клімату, оскільки для Норвегії це більш актуально. "Але, звісно, війна - це те, що турбує людей. Якби ми не боялися, наприклад, ядерного удару, ми б не включали пораду про таблетки йоду", - додала вона.

Директор Норвезького інституту оборонних досліджень К'єлл Інге не вважає, що Москва ризикне розпочати війну проти НАТО. "Тому що вона очевидно програє таку війну. Але саме тому Росія використовує всілякі гібридні методи", - додав він.

Норвегія вже зазнавала гібридних атак з боку Росії. Одне з цьогорічних опитувань показало, що 64% громадян країни стурбовані війною або нападом, 82% - диверсіями на об'єктах критичної інфраструктури, а 91% - кібератакою.

Позиція Норвегії у війні

Як відомо, країна активно підтримує українців в захисті проти російскої агресії. Зокрема, нещодавно стало відомо про підготовку нового пакету допомоги на 500 мільйонів євро.

Влітку очільник Збройних сил Норвегії казав, що Північноатлантичний Альянс має лише декілька років до того, як Росія відновить свої можливості здійснити новий напад.

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