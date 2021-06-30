За даними правоохоронців, він виготовив нікотинову отруту і запланував напад на 17 травня - Національний день Норвегії.

Окружний суд Осло визнав 16-річного підлітка винним у плануванні теракту в Норвегії та участі в ІДІЛ.

Про це повідомляє The Local.

Молодий чоловік родом з Сирії був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення з трирічним випробувальним терміном.

За даними правоохоронців, він виготовив нікотинову отруту і запланував напад на 17 травня - Національний день Норвегії.

«Після подання доказів суд не сумнівається в тому, що, попри його юний вік, він прийняв свідоме рішення про вчинення терористичного акту, хоча його плани не втілилися в щось більш конкретне», - сказав окружний суддя Осло Інгвільд Бое Хорнбух.

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Підсудний зізнався у виготовленні нікотинової отрути, але сказав, що зробив це з цікавості після того, як хтось дав йому рецепт.

Він також зізнався, що жертвував гроші сайту з пропагандою ІДІЛ і скачував посібник про те, як завантажувати пропаганду ІДІЛ в Twitter, не блокуючи його фільтрами.

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Автор: Денис Прядко