Окружний суд Осло визнав 16-річного підлітка винним у плануванні теракту в Норвегії та участі в ІДІЛ.
Про це повідомляє The Local.
Молодий чоловік родом з Сирії був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення з трирічним випробувальним терміном.
За даними правоохоронців, він виготовив нікотинову отруту і запланував напад на 17 травня - Національний день Норвегії.
«Після подання доказів суд не сумнівається в тому, що, попри його юний вік, він прийняв свідоме рішення про вчинення терористичного акту, хоча його плани не втілилися в щось більш конкретне», - сказав окружний суддя Осло Інгвільд Бое Хорнбух.
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Підсудний зізнався у виготовленні нікотинової отрути, але сказав, що зробив це з цікавості після того, як хтось дав йому рецепт.
Він також зізнався, що жертвував гроші сайту з пропагандою ІДІЛ і скачував посібник про те, як завантажувати пропаганду ІДІЛ в Twitter, не блокуючи його фільтрами.
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