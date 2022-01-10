60 людей постраждали.

У Нью-Йорку стався пожежа у 19-поверховому житловому будинку. Загинули 19 осіб, у тому числі дев'ять дітей.

Про це пише Reuters.

Пожежа виникла в багатоповерховому житловому будинку в Бронксі близько 11:00. В результаті події загинули 19 осіб.

Ще 60 людей постраждали, 32 з них госпіталізували з небезпечними для життя травмами.

Читайте такожСкеля впала на катер з туристами у Бразилії: моторошний момент обвалу потрапив на відео"Це безмірна трагедія. Приєднуйтесь до мене в молитві за тих, кого ми втратили, особливо за 9 невинних молодих життів, які були перервані", - повідомив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

Причина загоряння поки невідома.

Комісар міської пожежної охорони Даніель Нігро розповів, що дим міг поширитися по всій будівлі через те, що двері у квартиру, в якій почалася пожежа, залишили відкритими.

У гасінні пожежі брали участь близько 200 рятувальників. За словами мера, у деяких з них закінчився кисень в балонах, але вони все одно продовжували виводити людей з будівлі.

Нагадаємо, що в пожежі у Філадельфії загинули щонайменше 13 осіб, у тому числі кілька дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: