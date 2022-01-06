Серед загиблих - семеро дітей.

В результаті пожежі в таунхаусі у Філадельфії загинуло щонайменше 13 осіб, у тому числі кілька дітей.

Про це повідомив телеканал ABC News.

За даними пожежного управління Філадельфії, загоряння сталося, скоріш за все, в квартирі на другому поверсі триповерхової будівлі о 6:40 ранку.

Пожежним і рятувальним службам знадобилося близько 50 хвилин для локалізації осередка загоряння.

Читайте також"Влучили у голову": ЗМІ повідомляють про смерть протестувальника в АтирауВ результаті пожежі загинули щонайменше 13 осіб, серед яких - семеро дітей.

Ще дві особи, в тому числі одна дитина, доставлені в лікарню у важкому стані.

Щонайменше вісім людей змогли самостійно евакуюватися.

Пожежу було загашено. Наразі проводиться розслідування.

Visibly distraught fire official on Philadelphia row house fire that claimed at least 13 lives, including children: "I've been around 35 years now—and this is probably one of the worst fires I've ever been to." https://t.co/SpyJ1yVPanpic.twitter.com/jZD7Pd2cst — ABC News (@ABC) January 5, 2022

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці та вивели з неї чоловіка з дитиною. На відео потрапило, як рятувальник заспокоював налякану дівчинку.

Вас також можуть зацікавити новини: