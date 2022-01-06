У США сталася смертельна пожежа / Скриншот

В результаті пожежі в таунхаусі у Філадельфії загинуло щонайменше 13 осіб, у тому числі кілька дітей.

Про це повідомив телеканал ABC News.

За даними пожежного управління Філадельфії, загоряння сталося, скоріш за все, в квартирі на другому поверсі триповерхової будівлі о 6:40 ранку.

Пожежним і рятувальним службам знадобилося близько 50 хвилин для локалізації осередка загоряння.

Читайте також"Влучили у голову": ЗМІ повідомляють про смерть протестувальника в АтирауВ результаті пожежі загинули щонайменше 13 осіб, серед яких - семеро дітей.

Ще дві особи, в тому числі одна дитина, доставлені в лікарню у важкому стані.

Щонайменше вісім людей змогли самостійно евакуюватися.

Пожежу було загашено. Наразі проводиться розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці та вивели з неї чоловіка з дитиною. На відео потрапило, як рятувальник заспокоював налякану дівчинку.

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