Канцлер ФРН також розповів, про що розмовляє з президентом країни-агресора.

У переговорах канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним "були зрушення", але не особливо масштабні. А дипломатичні бесіди проходять в дружньому тоні, незважаючи на розбіжність політиків у поглядах.

Про це лідер ФРН розповів у свіжому інтерв'ю порталу Deutschlandfunk.

"Якщо підсумувати всі розмови, які у мене були з ним останнім часом, то безумовно були зрушення. Просто вони не були дуже масштабними", — заявив Шольц.

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Канцлер згадав, що дипломатичні бесіди з Путіним проходять в дружньому тоні, хоча політики дотримуються різних поглядів. Окремо німецький лідер розповів, які питання обговорює з президентом країни-агресора.

"Крім вимоги про виведення військ, мені було важливо говорити і про гуманітарні питання. Так, наприклад, питання про вивезення зерна, питання доступу до полонених солдатів для Міжнародного Червоного Хреста. І важливо було обговорити питання Запорізької АЕС", — додав Шольц.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер ФРН неодноразово зідзвонювався з Путіним. На цьому тижні політики теж провели 90-хвилинну бесіду.

Шольц попередиви президента країни-агресора, що в разі анексії українських територій послідує пропорційна відповідь. А пізніше канцлер висловився про поточну позицію Путіна. За словами німецького лідера, він як і раніше не вважає війну помилкою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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