Жінка перебуває в реанімаційному відділенні.

Мешканка Дніпра, яка зробила своєму синові смертельну ін'єкцію, працювала фармацевтом. За даними поліції, жінка хотіла вбити й себе.

Про це повідомляє ТСН.

Хлопчик, якому не виповнилося і двох років, помер після уколу, а його 40-річна горе-мати знаходиться в лікарні.

Сім'я жила на четвертому поверсі будинку на околиці Дніпра. Бабуся, яка знайшла матір і дитину, живе окремо й прийшла просто провідати дочку та онука. Біля жінки та дитини лежали шприци та ампули від невідомого препарату.

Читайте такожНа Запоріжжі став бійка між хірургом та батьком малого пацієнта (відео)"Виявили передсмертну записку, є у нас версія, що вона хотіла покінчити життя самогубством таким чином", - розповіли в поліції.

Хоч бабуся і відразу викликала медиків, і надала першу допомогу малюкові, врятувати дитину не вдалося. Він помер через гостре отруєння лікарськими препаратами.

Водночас горе-мати жива, але знаходиться в реанімації. Повідомляється, що вона працювала фармацевтом та добре розбиралася в ліках.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпрі від жорстокості літньої жінки постраждав хлопчик. Мешканка міста вдалася до побиття та агресії через те, що дитина грала в м'яч у дворі "чужої" багатоповерхівки.

Автор: Анастасія Горбачова