"Наші любі поліцейські зробили три обходи й пішли далі", - скаржиться очевидиця того, що сталося.

У Польщі група хуліганів напала на громадянина України і кидала в нього пляшки.

Про це повідомляє ddwloclawek.pl.

За словами очевидиці, яка і розповіла про подію, інцидент стався в центрі міста Влоцлавек, Куявсько-Поморсько воєводство, ще 8 серпня, але відомо про це стало тільки зараз.

"Сім хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися агресивно і вульгарно. Ми боялися проходити повз них. Наші дорогі поліцейські зробили три обходи і пішли далі", - каже жінка.

Читайте такожУ Польщі українця причавило на залізничному мосту - чоловік загинувУ поліції підтвердили, що отримали звернення щодо групи чоловіків, які проявляли агресію щодо перехожих, але після прибуття виявити їх не вдалося.

При цьому правоохоронці підкреслюють, що на місці до поліцейських ані імовірний потерпілий, ані очевидці не зверталися

В українському посольстві та консульстві в Гданську почали перевірку повідомлень про атаку на українця.

"Вважаємо неприпустимими будь-які прояви насильства, приниження, нетерпимості або упередженості за національною ознакою", - зазначили дипломати на сторінці посольства в Facebook.

Нагадаємо, у квітні в Лодзинському воєводстві Польщі знайшли мертвим 41-річного українського заробітчанина.

Автор: Станислав Кожемякин