У Польщі поліцейські знайшли мертвим 41-річного українського заробітчанина.
Тіло українця знайшли 16 квітня в лісовому масиві неподалік від села Єзьорна гміни Гальовіце у Лодзінському воєводстві, де він і проживав, повідомляє 24 канал із посиланням на TV Republika.
Громадянин України зник з дому 15 квітня після півночі. В результаті пошукових дії, організованих правоохоронцями й рятувальниками, у той же день було знайдено взуття чоловіка.
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Наступного дня, 16 квітня, тіло українця виявили в лісовому масиві. За даними місцевих ЗМІ, його знайшли в 500 метрах від місця проживання.
Попередньо, польська прокуратура виключає участь третіх осіб у смерті українця. Зараз триває слідство, поліція встановлює причини трагедії.
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