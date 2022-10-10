Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.

Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ у країні та складають опис.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік у коментарі виданню Polsat News.

"Ми маємо 62 тис. таких об'єктів по всій країні. Пожежники перевіряють їхній стан, оснащення та придатність до експлуатації. Якщо вони не придатні, ми вживемо заходів щодо їх адаптації", - повідомив Васік.

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За його словами, Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.

"Це рутинна діяльність. Цю акцію було заплановано деякий час тому", - додав він.

Ракетний удар по Україні

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані "прильоти" по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та інших областях.

Російський президент Володимир Путін визнав завдання удару по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського мосту.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря, "Іскандер", "С-300" та "Торнадо".

Наразі відомо, що кількість загиблих внаслідок масованих атак Російської Федерації по українських містах становить 12 осіб.

Допомога Польщі

Влада Польщі потужно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. Країна надала Києву озброєння та приймає українських біженців. Також Польща підтримує прискорений вступ України до НАТО і Євросоюзу.

Так, 30 вересня президент Польщі Анджей Дуда прокоментував спробу РФ "анексувати" українські території. Дуда заявив, що заяви Кремля про "приєднання" незаконно анексованих українських територій означає поразку для тих, хто наївно вірив у компроміс з владою Росії.

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