Маріуш Камінський натякнув Лукашенку, що краще відмовитися від провокацій.

Польща пригрозила "відрізати" Білорусь від Європи. На такі заходи Варшава може піти у разі виникнення "критичного інциденту" на кордоні.

Глава польського МВС Маріуш Камінський нагадав про спільну заяву глав МВС Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які вимагали від Мінська вигнати найманців ПВК "Вагнера" та прибрати з прикордонної території нелегальних мігрантів.

"Ми дали дуже чіткий сигнал Мінську. Будь-яка провокація на польському, латвійському чи литовському кордоні з Білоруссю матиме далекосяжні наслідки для режиму Лукашенка. Сигнал був жорстким і однозначним", - цитує Камінського видання Wprost.

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При цьому він вказав, що Польща і країни Балтії закриють всі прикордонні переходи, якщо будуть "провокації" на кордоні з Білоруссю.

"Якщо буде провокація, якщо буде критичний інцидент, негайно будуть закриті всі пункти перетину кордону Білорусі з Європою, з ЄС. Ті, які поки функціонують: автомобільні, залізничні, пасажирські, вантажні. Всі. Ми повністю відріжемо Білорусь від Європи", - підсумував глава МВС Польщі.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі - останні новини

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що найманців, які перебувають у Білорусі, перекинули до Сувальського коридору. При цьому він вважає, що можуть статися провокації.

Пізніше Варшава вирішила закрити "Брестські ворота" американською технікою - танками Abrams і вертольотами Apache.

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