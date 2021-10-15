Жінці загрожує кримінальна відповідальність і навіть ув'язнення.

У Польщі українка відгамселила ногами рейсовий автобус, бо водій відмовився її везти. 33-річна жінка була без маски та сильно розізлилася, коли їй зробили зауваження.

Про це с посиланням на сайт місцевої поліції повідомило видання Yavp.pl.

Так, 33-річна жінка, яка приїхала до Польщі з України, хотіла сісти у рейсовий автобус на автовокзалі в місті Груєць. Проте українка забула про правила захисту від коронавірусу та не вдягла маску.

Водій автобусу зробив жінці зауваження, проте вона відмовлялася надівати маску. Тоді чоловік сказав, що не буде її везти та попросив вийти з салону. Це сильно розлютило українку.

Читайте такожУ Норвегії чоловік застрелив з лука кілька людейВона вийшла з салону та почала бити автобус ногами. Від ударів на кузові залишилися подряпини та вм'ятини. Свідки інциденту викликали поліцію, жінку затримали.

Українку звинувачують у навмисному пошкодженні чужого майна. Своїми діями вона не тільки порушила закон, а ще й завдала власнику автобуса шкоди. Він вже оцінив збитки у 2 тисячі злотих (понад 13 тисяч гривень).

Тепер жінці, яка розлютилася на водія та побила ногами автобус, загрожує кримінальна відповідальність. Українці можуть присудити навіть арешт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП. Постраждало багато людей.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко