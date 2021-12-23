Суд визнав, що жінка діяла в межах самооборони.

Суд міста Познань (Польща) виправдав українку, що вбила свого співмешканця, який напав на неї.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент стався минулого літа. Українка Яна (прізвища не називають - УНІАН) приїхала до Польщі на заробітки. Жінка мешкала у квартирі з чоловіком. Між ними виникла суперечка, під час якої чоловік напав на неї.

Жінці довелося захищатися із ножем у руках. Від отриманих травм він помер. Загиблий теж був громадянином України

Читайте такожУ Польщі раптово помер українець: знімався в "Танцях з зірками" і кіно (фото)Польська прокуратура вимагала для підсудної 9 років позбавлення волі, але суд постановив, що українка діяла в межах самооборони. Міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту скасували.

"Обвинувачена опинилася в ситуації, яка загрожувала її здоров'ю або навіть і життю. Перевага потерпілої сторони в силі та масі тіла була настільки велика, що суд вирішив, що тут не може йтися про перевищення меж необхідної самооборони. Обвинувачена обрала той спосіб самооборони, який був ефективним", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомляє видання wnp.pl, почувши рішення суду жінка розплакалася й зазначила, що не очікувала такого фіналу.

Рішення суду можуть оскаржити у вищій інстанції, якщо прокуратура подасть апеляцію. Але зараз українка вільна й може поїхати на батьківщину, де має малолітню дитину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі на вулиці ледь не померла українка, її дивом врятували. Жінку реанімували поліцейські.

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