Путін хоче його смерті, вважає розслідувач.

Через шість місяців ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин або помре, або підніме ще один заколот.

Такий прогноз зробив журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю Financial Times. Він сказав, що запідозрив спробу перевороту напередодні ввечері, оскільки вони зафіксували "вибух" телефонного трафіку між високопоставленими російськими військовими.

"Путін виступив по телебаченню і назвав Пригожина зрадником. Всі знають, що роблять з "зрадниками", а Путін цього не зробив. Він хоче бачити його мертвим. Поки він цього зробити не може. Через півроку Пригожин або помре, або відбудеться другий переворот", - сказав він.

Відео дня

Розслідувач не вважає, що якась частина російської еліти, за винятком військово-промислового комплексу, бачить сенс у війні проти України. "Вони не висловлюються, тому що це дилема ув'язненого. Вони не хочуть бути першими або єдиними", - вважає Грозєв.

На думку журналіста, Путіна можуть повалити по одному з двох сценаріїв. "Або дилема ув'язненого буде знята, або його просто позбудуться шляхом більш скоординованого перевороту. Поки цього немає ні серед олігархів, ні серед міністрів, ні в ФСБ. Але для решти еліти жити в умовах Північної Кореї 2.1 із замороженими банківськими рахунками небажано. Можуть статися й інші події. Скажімо, перелом у долі на фронті", - додав Грозєв.

Доля Пригожина після перевороту: що відомо

Офіційно російська влада дозволила ватажкові ПВК і його найманцям відправитися в Білорусь, щоб там "ділитися досвідом" з військовослужбовцями армії РБ.

Лукашенко запевняв, що Пригожина не будуть "завтра мочити десь". При цьому в ЦРУ радили бойовику не звільняти свого дегустатора.

Секретар Ради нацбезпеки України вважає, що Путін сам схвалив переворот, щоб провести чистки в армії.

Вас також можуть зацікавити новини: