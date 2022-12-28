Тих, хто бажає Росії поразки, треба визнати "ворогами суспільства", каже Медведєв.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув черговою порцією марення у своєму Телеграм-каналі. Тільки цього разу він "пройшовся" не по українцях, а по росіянах, які не підтримують кремлівську криваву політику і виїхали з РФ.

Він обурений прокльонами на адресу російської влади та побажаннями якнайшвидшої поразки РФ у війні. Медведєв назвав "виродками" тих, хто бажає смерті путінським військовим на українському полі бою.

"Це незбагненно. Хоча вони, мабуть, вважають всіх, хто зараз воює або хоча б виступає за перемогу над "українським нацизмом", людьми нижчого ґатунку, не здатними на тонкі емоції та адекватне сприйняття життя. Тупим людським матеріалом", - пише путініст.

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Він назвав ворогами суспільства таких росіян і зрадниками, а також закликав не пускати їх назад до Росії "до кінця їхніх днів":

"Таких осіб не слід пускати назад до Росії до кінця їхніх днів. Їх потрібно повністю відрізати від джерел доходів у нашій країні, в чому б вони не полягали. Аморальну ситуацію, коли зрадники, які бажають своїй країні поразки, паралельно заробляють на Росії, потрібно припинити раз і назавжди".

Медведєв додав, що пускати таких росіян назад в країну можна тільки після публічного каяття і "помилування". "Хоча краще б їм не повертатися", - підсумував поплічник Путіна.

Як росіяни масово тікають із РФ

Росіяни масово тікають із країни на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії.

12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.

З 19 вересня громадяни РФ із шенгенськими візами не можуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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