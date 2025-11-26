Натомість Кремль наполягає на реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі Путіна і Трампа на Алясці влітку поточного року.

Росія не готова до публічного обговорення "мирного плану" президента США Дональда Трампа.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє телеграм-канал російського інформагентства "РИА "Новости". "Ми не готові до того, щоб обговорювати деякі деталі, в тому числі різноманітні версії цього "мирного плану" публічно. В решті решт, необхідний час і увага для того, щоб продовжився діалог. Ми до нього готові", - сказав посадовець.

Разом з тим він наголосив, що РФ прагне залишатися на позиціях, які були сформульовані після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в серпні:

"Проблема в наявності або відсутності політичної волі суворо виконати ті розуміння, що були досягнуті в Анкорилжі. Ми віддані результатам Анкориджа і будемо в цих рамках діяти надалі, співвідносячи все те, що відбувається тепер з цими базовими установками" .

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Як повідомлялося раніше, результатом зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі стало те, що президент США здав навіть неокуповані Росією українські землі агресору. Зокрема, він заявив, що підтримує передачу неокупованих частин Запорізької і Херсонської областей в обмін на мир.

Проти цього різко виступили як президент України Володимир Зеленський, так і лідери європейських країн.

Коментуючи тоді зустріч на Алясці ексрадник Трампа з нацбезпеки, а нині його нещадний критик Джон Болтон сказав, що Путіну вдалося повернути Трампа під свій вплив. "Цей вплив, уявна дружба, яку Трамп так любить підкреслювати, був ослаблений піврічними невдалими спробами Трампа домогтися припинення вогню. Втім на Алясці Путін, з його точки зору, зміг відновити ситуацію на свою користь", - зазначав тоді Болтон.

