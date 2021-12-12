На борту літака було понад 160 осіб, пілотам довелося змінити курс.

Російський літак, що прямував з Єкатеринбурга в Сочі, змушений був змінити курс "через непізнане повітряне судно".

Про це в неділю, 12 грудня, повідомив на своєму сайті Слідчий комітет РФ.

"Стало відомо, що літак однієї з російських авіакомпаній, який прямував з міста Єкатеринбурга в місто Сочі, вимушено змінив курс через непізнане повітряне судно. На борту лайнера перебувало понад 160 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що голова СК Олександр Бастрикін доручив в.о. керівника Західного міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК Росії Павлу Вименцю доповісти про обставини інциденту в повітряному просторі.

Читайте такожЖінка годувала грудьми кота на борту літакаРаніше, 8 грудня, російський МЗС заявляв, що вручив ноту протесту посольству США у зв'язку з "повітряними інцидентами над Чорним морем". Зокрема, в заяві згадувалися три події, коли, щоб уникнути зіткнення, літаку спеціального льотного загону "Росія" довелося екстрено змінити маршрут, а пілотам рейсу "Аерофлоту" і пасажирському літаку "Боїнг-767-300 ER" компанії "Азур Ейр" - змінити висоту.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді урядовий літак Швейцарії був змушений екстрено приземлитися в Москві. На борту перебував міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс. Він летів у Китай.

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Автор: Катерина Комолова