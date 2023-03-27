Це роблять для того, щоб нібито "спростити навігацію для пасажирів".

В Росії Київський напрямок Московської залізниці буде перейменовано в Калузький, повідомили в Дептрансі. Четвертий Московський Центральний діаметр (МЦД-4), який планується запустити в цьому році, стане не Київсько-Горьківським, а Калузько-Нижегородським.

"Щоб спростити навігацію для пасажирів для позначення нового діаметра обрані міста в найближчих регіонах, оскільки це приміські, а не внутрішньоросійські залізничні перевезення", - пояснили в Департаменті.

Відповідаючи на питання, чи будуть перейменовані в Москві "однойменні станції метро, вулиця, вокзал і площа Київського вокзалу", в Дептрансі відповіли, що "таких ініціатив департаментом транспорту не висувалося".

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