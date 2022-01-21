У відомстві заявили, що Вашингтон має позитивно відреагувати на російські проекти угод з гарантій безпеки.

У міністерстві закордонних справ Росії повідомили про результати переговорів голови МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена й попередили про наслідки у разі ігнорування вимог Росії.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ у Facebook.

"Подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", - заявили у російському відомстві.

У МЗС РФ заявили, що цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на російські проекти угод з гарантій безпеки, які США планують відправити наступного тижня.

Читайте такожЗустріч Лаврова і Блінкена у Женеві: про що говорилиТакож у РФ вкотре згадали про "внутрішньоукраїнський конфлікт" та заявили про необхідність налагодження прямого діалогу з окупаційною владою "Л/ДНР".

Крім того, у міністерстві наголосили, що відносини Росії з США перебувають у незадовільному стані.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вже наступного тижня у письмовому вигляді Росії передадуть відповіді на її "безпекові пропозиції", у яких, серед іншого, висловлюється вимога не приймати Україну в НАТО.

Він уточнив, що на папері буде відображено ідеї і реакцію стосовно занепокоєнь, які раніше висловила РФ, але також будуть відображені занепокоєння США і європейських союзників та партнерів.

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