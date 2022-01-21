Також Сполучені Штати разом з європейськими союзниками та партнерами на папері відобразять свої занепокоєння стосовно Росії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США і союзники наступного тижня у письмовому вигляді передадуть Росії відповіді на її "безпекові пропозиції", у яких, серед іншого, висловлюється вимога не приймати Україну в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на прес-конференції у Женеві після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

"На основі наших обговорень сьогодні я і міністр закордонних справ Лавров погодились, що важливо, аби дипломатичний процес продовжувався. Я сказав йому, що після консультацій, які у нас (у Сполучених Штатів - УНІАН) будуть з союзниками і партнерами, ми очікуємо, що ми зможемо поділитися з Росією нашими занепокоєннями і ідеями більш детально і у письмовому вигляді наступного тижня. І ми погодились стосовно подальших обговорень після цього", - сказав Блінкен.

Читайте такожЗустріч Лаврова і Блінкена у Женеві: про що говорилиВін уточнив, що на папері буде відображено ідеї і реакцію стосовно занепокоєнь, які раніше висловила РФ, але також будуть відображені занепокоєння США і європейських союзників та партнерів.

"Ми погодились, що подальші дипломатичні обговорення були би кращим способом для руху вперед, але знову ж таки, це насправді залежить від Росії, щоб вирішувати, яким шляхом рухатися", - додав держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, Блінкен попередив Лаврова про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону. Також Блінкен заявив Лаврову, що не може бути "торгівлі" у питанні суверенного права українців самим визначати своє майбутнє.

Крім того, Блінкен заявив, що від припинення агресії РФ проти України залежатиме знаходження розуміння з метою гарантування безпеки.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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