45% опитаних вважають, що в РФ можливі нові політичні протести.

На тлі нещодавніх масових протестів на підтримку Олексія Навального різко зросла кількість росіян, які очікують подальшого зростання протестної активності - цей показник досяг рівня 1998 року.

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Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в РФ «Левада-центром».

Так, на сьогодні 43% опитаних вважають, що в Росії можливі нові протести з економічними вимогами. 45% вважають, що цілком можливі нові політичні протести.

Але при цьому число тих, хто бажає взяти участь у протестах невелика: 17% для протестів з економічними вимогами і 15% для політичних протестів. Ще в листопаді 2020 року відповідні показники становили 23% і 19% відповідно.

80% опитаних знають про нещодавні протести у зв'язку з арештом Олексія Навального. Це найвищий рівень обізнаності про протестні акції за останні роки: про торішні протести в Хабаровську знали 75%, про московські протести 2019 року - 63%; про протести прихильників Олексія Навального в червні 2017 знали 61% росіян. Про протести в Башкирії знали близько 37%.

Найбільше вікових груп за протестами спостерігали респонденти 18-24 років - 27%.

У ставленні до протестувальників превалює негативне ставлення (39% опитаних) і байдужість (37%). Позитивно ставляться до протестуючих 22% респондентів.

Головним мотивом участі в протесті респонденти вважають загальне невдоволення станом справ в країні (про це говорять 43% респондентів). Ще 28% вважають, що протестувальники виходять на мітинги, тому що їм за це платять (і це один з найвищих показників за останні роки).

Тільки 19% вважають, що спонукальним мотивом для виходу на протест стало обурення фактами корупції, показаними у фільмі "Палац для Путіна". Ще 16% порахували, що протестувальниками рухало обурення арештом Олексія Навального.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в"Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін в 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний, відповідно до рішення, має провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

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Автор: Дмитро Захаров